Live Extra: PEC ontvangt AZ

Volg alle duels in de Eredivisie van minuut tot minuut via onze live widget

Speelronde 16 in de Eredivisie ging vrijdagavond van start met een daverende verrassing. Koploper Ajax is zijn ongeslagen status kwijt. Willem II was in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor de Ajacieden.

Programma & uitslagen speelronde 16

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - FC Twente 0-0

19.45 uur: PSV - Fortuna Sittard 5-0

19.45 uur: VVV Venlo - FC Emmen 2-0

20.45 uur: PEC Zwolle - AZ

Zondag

12.15 uur: Vitesse - Feyenoord

14.30 uur: FC Groningen - FC Utrecht

14.30 uur: RKC Waalwijk - sc Heerenveen

16.45 uur: Sparta - Heracles Almelo

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.

Vrijdag

Ajax - Willem II 0-2

Donny van de Beek zit er gedesillusioneerd bij na de zeperd tegen Willem II. Ⓒ Matty van Wijnbergen