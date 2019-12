Live: Volg alle duels in de Eredivisie op de voet

Volg alle duels in de Eredivisie van minuut tot minuut via onze live widget

Speelronde 16 in de Eredivisie ging vrijdagavond van start met een daverende verrassing. Koploper Ajax is zijn ongeslagen status kwijt. Willem II was in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor de Ajacieden. Naaste belager AZ won zaterdagavond uit bij PEC Zwolle en nadert de Amsterdammers tot op drie punten.

Programma & uitslagen speelronde 16

Zondag

Vitesse - Feyenoord 0-0

Vitesse en Feyenoord zijn zondag in GelreDome niet tot scoren gekomen. Met het 0-0-gelijkspel deed met name Feyenoord zich tekort. De Rotterdammers hadden veruit de beste kansen maar slaagden er niet in Vitesse-doelman Remko Pasveer te passeren. Vitesse zag spits Tim Matavz in de 11e minuut een strafschop missen.

14.30 uur: FC Groningen - FC Utrecht

14.30 uur: RKC Waalwijk - sc Heerenveen

16.45 uur: Sparta - Heracles Almelo

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - FC Twente 0-0

19.45 uur: PSV - Fortuna Sittard 5-0

19.45 uur: VVV Venlo - FC Emmen 2-0

20.45 uur: PEC Zwolle - AZ 0-3

Vrijdag

Ajax - Willem II 0-2

