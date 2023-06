Griekspoor moet zich in Rosmalen opnieuw zien te ontdoen van Ymer

Eerder dit jaar was Griekspoor in Ahoy met 7-6 (7) 7-5 te sterk voor de huidige nummer 56 van de wereld. Griekspoor is als zesde geplaatst op het Autotron. In de kwartfinales kan hij de als vierde geplaatste Alex de Minaur uit Australië tegenkomen.

Griekspoor (26), 39e van de wereld, is een van de twee Nederlanders in het hoofdschema. Gijs Brouwer, die een wildcard in ontvangst heeft genomen, treft een qualifier. Titelhouder Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp meldden zich geblesseerd af.

Williams tegen 17-jarige

In het vrouwentoernooi werd Lesley Pattinama-Kerkhove gekoppeld aan Kimberly Birrell uit Australië, de nummer 10 van de wereld. Pattinama-Kerkhove ontving op het laatste moment een wildcard, na de afmelding van Elina Svitolina.

Venus Williams speelt in de eerste ronde tegen de pas 17 jaar oude Zwitserse Celine Naef.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Dit weekend zijn de kwalificaties.