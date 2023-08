Teamsprinters kloppen Australië en pakken goud op WK

Zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde waren de olympisch kampioenen van Tokio al iedereen te snel af. In de finale was het spannend. Met een tijd van 41,647 bleven de Nederlanders hun rivalen net voor. Het verschil was 0,035 seconde.

Eerder op de vrijdag slaagden Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx er niet in om de finale te bereiken op het onderdeel 500 meter tijdrit. Beide Nederlandse vrouwen kwamen tekort voor een top 8-plaats in de kwalificaties.