Busquets zwaait af bij Spanje: ’Moment is nu gekomen’

In Qatar werd Spanje in de achtste finales uitgeschakeld door Marokko. Busquets miste in de strafschoppenserie de laatste penalty voor de Spanjaarden. „Het was een eer mijn land te vertegenwoordigen en aanvoerder te mogen zijn”, laat Busquets op Instagram weten. „Ik heb zeer veel wedstrijden mogen spelen aan de top. Soms waren we succesvol, soms niet. Maar we gaven ons altijd voor 100 procent. Het moment is nu gekomen om na vijftien jaar afscheid te nemen.”

De middenvelder van Barcelona kwam in totaal 143 keer uit voor het Spaans elftal. Daarin scoorde hij twee keer. Behalve de wereldtitel in 2010 pakte hij in 2012 ook de Europese titel met Spanje. Busquets is een van de laatste spelers uit het team dat in 2010 wereldkampioen werd, die afzwaait. Alleen Sergio Ramos, die ontbrak op het WK, heeft dat nog niet gedaan.

