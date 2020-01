Feyenoord tegen Heracles met Sinisterra voor Larsson

Hij neemt de plaats in van Sam Larsson, die in Twente op de bank begint.

Verder heeft trainer Dick Advocaat geen wijzigingen aangebracht in zijn elftal, dat afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd bij Fortuna Sittard aantrad. Dat duel werd na ruim een uur bij een stand van 1-1 gestaakt wegens dichte mist. Het restant wordt komende dinsdag uitgespeeld.

Advocaat is sinds zijn aantreden eind oktober met Feyenoord nog ongeslagen in de eredivisie. De oud-bondscoach pakte in acht competitiewedstrijden twintig punten met de Rotterdamse club. Heracles daarentegen is aan een mindere serie bezig, met slechts twee punten uit de laatste vier duels. Het bekerduel afgelopen woensdag thuis tegen Vitesse leverde evenmin een zege op (0-2).