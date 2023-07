Dag 11: Ik vermoed dat zelfs Nieuw-Zeelandse schakers en bridgers enorme klerenkasten zijn

Afgelopen week bezocht Sieb zijn Portugese vrienden in Porto. Sieb had uitgezocht dat Porto op trainingskamp was, maar godzijdank was daar nog Boavista, de tweede club van Porto. En die speelden zowaar thuis, een bekerduel met Uniao Leiria. Sieb en zijn vrienden er naar toe, maar eenmaal aanbeland bij het stadion stonden zij voor een gesloten deur. Vanwege eerdere supportersrellen bleken fans niet welkom.

Tanden kwijt

Hier in Nieuw-Zeeland begrijpen ze helemaal niets van hooliganism. Ze zouden er wel goed zijn, die Kiwi’s. Alle mannen hebben minimaal tien jaar rugby-ervaring, zijn minstens drie tanden kwijt en hebben gemiddeld vier kunstribben. Ik vermoed dat zelfs dat Nieuw-Zeelandse schakers en bridgers enorme klerenkasten zijn.

Daarbij zijn de mensen hier ongelofelijk vriendelijk en behulpzaam, ze doen werkelijk geen vlieg kwaad. Ja, er lopen hier wel wat vervelende types rond, maar die lopen allemaal in pak of blazer waarop een FIFA-badge is genaaid. Chefs ’moeilijk kijken’ met de ziekte van belangrijkheid.

Vliegen een feest

Binnenlands vliegen is hier een feest. Kom rustig een half uur voor vertrek, de enige rij die op het vliegveld van Tauranga staat, is die met werknemers van Air New Zealand die juichend staan te wachten om je boardingpass uit te printen. Dat gaat een stuk sneller dan online inchecken. Veiligheidschecks zijn er niet, wat even wennen is.

Vanwege de afwezigheid daarvan kun je met je koffertje in één ruk doorlopen, zonder ook maar één scanner tegen te komen. Bij het stadion in Wellington moesten we langs een dame op leeftijd die aan het breien was. Terwijl ze in mijn rugzak keek, liet ze een steek vallen.

Kneuzen

Deze zaterdagavond rugbyen de All Blacks van Nieuw-Zeeland tegen de Australische Wallabies. In de MCG, een stadion dat groter is dan Camp Nou en dat plaats biedt aan 100.024 supporters. En die zullen er allemaal zijn, daar in Melbourne. Of er een enorme politiemacht op de been zal zijn? Of supporters uit beide landen met elkaar op de vuist gaan? Of Australische amoebe’s het in hun hoofd halen om de hoofdtribune te bestormen? De vraag stellen is hem beantwoorden: ik weet heel zeker van niet. Wat een stelletje kneuzen wonen er toch in ons land.