Napoli is in ’Argentijnse Maradona-shirts’ niet te houden voor Karsdorp en AS Roma

Bij AS Roma was Rick Karsdorp basisspeler. Napoli, donderdag in Alkmaar tegenstander van AZ in de Europa League, neemt op de ranglijst de vijfde plek in, met evenveel punten als nummer 6 AS Roma.

Het duel in Stadio San Paolo stond voor een groot deel in het teken van Napoli-icoon Diego Maradona, die woensdag in Argentinië op 60-jarige leeftijd overleed door hartfalen. Binnen en buiten het stadion, dat mogelijk binnen afzienbare tijd naar Maradona wordt vernoemd, hingen overal foto’s en spandoeken met het portret van de legendarische dribbelkoning.

Stilgelegd in tiende minuut

Voor het begin van de wedstrijd legden enkele spelers van Napoli bloemen neer langs het veld. In de tiende minuut werd het duel stilgelegd en brachten beide teams een eerbetoon aan de voormalige nummer 10. De thuisclub trad ook aan in speciale shirts, die leken op het tenue van de Argentijnse nationale ploeg.

Maradona beleefde zijn beste jaren als clubvoetballer in Napels, waar zijn populariteit onverminderd groot is. Hij speelde van 1984 tot 1991 voor Napoli. Hij hielp de Italiaanse club aan twee landstitels (1987 en 1990), een Italiaanse beker en een UEFA Cup. Maradona maakte 115 doelpunten voor Napoli.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A

Spanje: Eerste puntenverlies Real Sociedad na zes zeges

Real Sociedad heeft voor het eerst sinds lange tijd punten verspeeld in de competitie. De koploper moest in eigen stadion een gelijkspel toestaan tegen Villarreal: 1-1.

Sociedad, dat donderdag in de Europa League gelijkspeelde tegen AZ, had de laatste zes wedstrijden in La Liga gewonnen. Tegen Villarreal ging het al snel mis. Aanvaller Gerard benutte in de 6e minuut een strafschop. Mikel Oyarzabal maakte in de 34e minuut gelijk, ook vanaf de strafschopstip. Doelpunten bleven daarna uit.

Real Sociedad blijft koploper met 24 punten uit elf duels. Eerste achtervolger Atletico Madrid speelde pas negen keer en heeft 23 punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga

Frankrijk: Lille en Botman laten kans op gedeelde koppositie liggen

Lille is er in Frankrijk niet in geslaagd aan kop te komen. Het elftal van trainer Christophe Galtier kwam zondagavond bij Saint-Etienne niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Sven Botman deed de gehele wedstrijd mee bij de bezoekers. Lille profiteerde zo niet van het puntenverlies van koploper Paris Saint-Germain, dat zaterdag 2-2 speelde tegen Girondins de Bordeaux.

Paris Saint-Germain heeft na twaalf speelronden 25 punten. Naast Lille hebben na dit weekeinde ook Olympique Lyon, AS Monaco en Montpellier 23 punten. Nummer 6 Olympique Marseille heeft 21 punten, maar speelde pas tien duels.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1