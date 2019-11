Lineker woedend over VAR: ’WTF doen ze met onze sport?’

Son Heung-min opende de score voor de thuisploeg. David McGoldrick dacht gelijk te maken, maar zijn treffer werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. Hij bereidde even later wel de gelijkmaker van George Baldock voor.

Er ontstond in het stadion en op sociale media veel commotie na het afkeuren van het doelpunt van McGoldrick. Het duurde enkele minuten voordat de VAR tot een beslissing kon komen. „De VAR op z’n absurdst. Deze goal wordt afgekeurd wegens buitenspel, terwijl onmogelijk is waar te nemen of het buitenspel is. WTF doen ze met onze sport?”, vraagt de voormalig topspits zich af op Twitter.

De Spurs wonnen slechts zes van de laatste 24 competitiewedstrijden. Trainer Mauricio Pochettino staat inmiddels zwaar onder druk. Hij hield Christian Eriksen de hele wedstrijd op de bank. De Deen weigert vooralsnog zijn aflopende contract te verlengen. Toby Alderweireld kreeg eveneens geen speeltijd.

Willems wint met Newcastle

Jetro Willems won met Newcastle United van Bournemouth (2-1), waar Nathan Aké de wedstrijd uitspeelde. Burnley boekte een ruime zege op West Ham United (3-0). Erik Pieters bleef op de bank bij de winnende thuisploeg. Everton bracht het uitduel met Southampton tot een goed einde: 2-1. Richarlison maakte het winnende doelpunt voor de club van technisch directeur Marcel Brands.