Red Bull-topman Helmut Marko: ’Onze mensen hadden alles onder controle’

Van de chaos die het opleverde, maakte Red Bull in Monaco optimaal gebruik. ,,Onze strategische mensen hadden alles onder controle en zijn geweldig omgegaan met de situatie”, aldus Marko. ,,Dit is een beter resultaat dan we op voorhand van hadden kunnen dromen. Dat we de Ferrari’s konden opsplitsen en ook nog voor Leclerc eindigen. Daar zijn we meer dan blij mee.”

Marko wilde niet zover gaan door te stellen dat Ferrari bezweek onder de druk, getuige de hectiek rond de pitstop van Leclerc, die de Monegask een goed resultaat kostte.

,,Ik weet niet over welke informatie zij beschikten. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben alles berekend. Als we Max bijvoorbeeld een ronde langer haden laten doorrijden, was hij weer achter Leclerc terechtgekomen. Op het einde zag je dat zijn banden er het beste uitzagen, maar inhalen is hier bijna onmogelijk.”

