Bertens verliest van Canadees toptalent

De Nederlandse nummer vijf van de wereld had in de eerste set niet veel te vertellen en worstelde ook in set nummer twee bij vlagen met haar vorm. Ook de bekende ‘time-outs’ van coach Raemon Sluiter brachten niet echt veel rust en vertrouwen in haar spel. In de tiebreak van de tweede set leek het helemaal mis te gaan, maar Bertens hield het hoofd koel bij het eerste matchpoint voor de 19-jarige Canadese en wist met een paar mooie klappen een derde set af te dwingen.

Die beslissende set kende ook weer een merkwaardig scoreverloop. Nadat Andreescu even de baan af was geweest, kwam ze weer goed voor de dag en nam ze een 3-1 en 4-1 voorsprong. Maar Bertens bleef knokken, wist met behulp van coach Sluiter deze achterstand te repareren en kwam terug tot 4-4. Maar bij 5-4 achter speelde ze wel een erg ongelukkige servicegame. Eerst wist ze met twee uitstekende opslagen nog twee matchpoints wist weg te werken, maar Bertens eindigde het duel met twee dubbele fouten en dat was ronduit een anticlimax.

Bianca Andreescu is niet zomaar een talent, maar echt een speelster met de potentie om de beste van de wereld te worden. Deze expressieve jongedame, die af en toe een langgerekte schreeuw laat horen, begon dit jaar als nummer 152 van de wereld, maar wist al vijf speelsters uit de mondiale topvijf te verslaan en tot ieders verbazing het grote toernooi van Indian Wells te winnen. Veel Nederlandse liefhebbers zagen Andreescu begin dit jaar live in actie tijdens een bezoekje dat ze in het kader van de Fed Cup bracht aan Den Bosch. Daar deed Bertens niet mee, maar maakte Andreescu grote indruk in haar partijen tegen Arantxa Rus en Richel Hogenkamp.

Bertens kan niet te lang treuren, want moet komende week al weer aan de slag in het Amerikaanse Cincinnati, waar ze vorig jaar op magnifieke wijze het toernooi wist te winnen. Dat betekent dat ze daar voor haar veel punten op het spel staan. Wanneer Bertens die niet (deels) met succes weet te verdedigen, gaat ze wat zakken op de wereldranglijst.