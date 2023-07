Stunt op NK atletiek: Tasa Jiya klopt Femke Bol op 200 meter en pakt goud

Bol gebruikt de Nederlandse kampioenschappen doorgaans om de snelheid wat aan te scherpen. Ze loopt dan andere nummers dan haar specialiteit, de 400 meter horden. Op dat nummer is de atlete uit Amersfoort Europees kampioene, won ze brons op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene (VS). Haar grote doel is volgende maand de wereldtitel in Boedapest. Ze bewees haar vorm vorig weekeinde bij de Diamond League in Londen door haar Europees record aan te scherpen tot 51,45, de derde tijd ooit gelopen.

Femke Bol (l) en Tasa Jiya (r) tijdens de finale 200 meter Ⓒ ANP/HH

Over de finale van de 200 meter in Breda was Bol niet te spreken. „Ik kwam niet vooruit”, foeterde ze. „Ik had gehoopt dat ik iets beter zou accelereren. Dat is nog wel een zwak punt bij mij. Ik maak er verder geen groot punt van, want ik ben absoluut in vorm. Ik heb wel vaker dat een race niet gaat zoals gewenst, maar op de 400 meter horden win ik dan gewoon. Op de 200 meter kom ik uit mijn comfortzone en heb ik meer tegenstand”, aldus de atlete, die wel nationale titels indoor in bezit heeft, maar nog altijd geen Nederlands titel outdoor op haar naam heeft staan. „Wees gerust, dat knaagt niet.”

Glunderen van trots en geluk

Kampioen Jiya glunderde van trots en geluk. „Ik heb het hele seizoen gewacht op een moment dat er iets meer zou uitkomen en dat gebeurde nu. Ik ben heel blij en heel tevreden”, zei de 25-jarige sprintster uit Amsterdam, die de titel vierde met haar 4-jarige dochter. „Het was ook fijn dat Femke meedeed, want ik kon goede tegenstand wel gebruiken. Ik zie natuurlijk ook wel dat zij meer aandacht krijgt, maar dat is volkomen terecht. De 200 meter winnen op een NK steekt bleekjes af tegen een Europees record op de 400 meter horden.”

Jiya wist deze zomer limiet voor de WK in Boedapest (22,60) niet te halen, maar ze mag dankzij haar positie op de wereldranglijst toch meedoen. „Ik ben heel benieuwd wat ik daar kan laten zien in goede omstandigheden, want ik loop nu 22,77 met ’stormpje tegen’. Maar het ging mij hier toch vooral om de Nederlandse titel. Mijn eerste, dus ook dat is bijzonder.”