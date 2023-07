Stunt op NK atletiek: Tasa Jiya klopt Femke Bol op 200 meter en pakt goud

Bol spurtte naar het zilver in in 23,05. De Amersfoortse was langzamer dan zaterdag in de halve finales, toen ze haar persoonlijk record op 22,88 zette. Voor Jiya was de 22,77 haar beste tijd ooit.

Femke Bol (l) en Tasa Jiya (r) tijdens de finale 200 meter Ⓒ ANP/HH