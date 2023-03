Premium Het beste van De Telegraaf

19-jarig hoogspringster ging op atletiek ’dankzij’ elleboogblessure Britt Weerman: van turntalent tot hoogvlieger op EK indoor

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Britt Weerman springt tijdens de kwalificaties van de Europese kampioenschappen eenvoudig over 1,91 meter. Met deze sprong plaatst ze zich voor de finale van zondag. „Misschien ben ik wat klein voor het hoogspringen, maar tot nu toe heb ik niet het gevoel dat het me tegenwerkt.” Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL - Niemand zal ooit weten hoe het Britt Weerman was vergaan wanneer ze als talentvol turnstertje geen zware elleboogblessure had opgelopen. Duidelijk is wel dat ze door deze beperking aan hoogspringen is gaan doen. En dat deze 19-jarige atlete uit Assen zondag een medaillekandidate is bij de EK Indoor in Istanbul.