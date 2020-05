RKC Waalwijk verlengt met drie spelers voor één extra jaar

Mulder (33) begint na de zomerstop aan zijn tiende seizoen als speler van de Brabantse club. De ervaren middenvelder was tot dusver in 221 wedstrijden actief voor RKC. Verdediger Quasten (35) staat sinds 2017 onder contract in Waalwijk. Reservedoelman Grim (23) maakte begin vorig seizoen de overstap van IJsselmeervogels naar RKC.

„Hans Mulder en Paul Quasten zijn de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot leiders in zowel de kleedkamer als op het veld en hebben hun sporen verdiend in het profvoetbal”, laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten. „Mike Grim heeft in trainingen en wedstrijden van het tweede elftal laten zien een talentvolle doelman met potentie te zijn.”

Mike Grim is de zoon van oud-doelman Fred Grim, de huidige trainer van RKC Waalwijk.