Koeman: ’Niet goed om te verwachten dat Barça de Champions League wint’

„Maar we hebben veel dingen veranderd in het team en spelen met veel jonge spelers. Dan mag je niet verwachten dat wij de Champions League gaan winnen, dat zou niet goed zijn.”

’Hoog niveau’

De Catalaanse ploeg van Koeman heeft de laatste zeven competitieduels allemaal gewonnen. Na een moeizame start, met wisselvallige prestaties in de eerste maanden, zit Koeman naar eigen zeggen nu op de goede weg met zijn elftal. „We gaan steeds beter spelen. Fysiek zitten we op een hoog niveau. We hebben nog steeds fantastische spelers en we kunnen iedereen verslaan. Dat willen we ook tegen de beste clubs van Europa laten zien.”

Koeman hoopt dat hij tegen PSG kan beschikken over Gerard Piqué, die na bijna drie maanden afwezigheid vanwege een knieblessure weer met de groep traint. Piqué raakte eind november geblesseerd tegen Atletico Madrid, in de periode waarin Barcelona in de Spaanse competitie heel wat punten liet liggen. „Het gaat goed met hem, het ziet er allemaal goed uit”, zei Koeman. „We hebben nog een dag om te beslissen of hij meedoet.”

Kylian Mbappé Ⓒ Reuters

Met Paris Saint-Germain treft Barcelona de verliezend finalist van het vorig seizoen in de Champions League. „Het wordt een heel interessant tweeluik, gezien de ontwikkeling die wij de afgelopen maanden hebben doorgemaakt en de kwaliteiten van PSG”, aldus Koeman, die weet dat de Franse ploeg zonder de geblesseerde aanvallers Neymar en Angel Di Maria naar Camp Nou komt. Met Kylian Mbappé heeft PSG echter nog een speler van wereldklasse in huis. „We moeten genieten van spelers als Mbappé en Lionel Messi.”

RB Leipzig onderschat kwijnend Liverpool niet

Hoewel het crisis is bij Liverpool, is er bij RB Leizpig geen sprake van onderschatting. Dat zei trainer Julian Nagelsmann van de Duitsers een dag voor hun confrontatie in de Champions League.

„De slechte resultaten hebben ze behaald in de Premier League en niet in de Champions League”, aldus Nagelsmann. „Ze hebben de titel afgeschreven en kunnen nu hun volle aandacht op de Champions League richten. Ze zullen zeker proberen alle negativiteit van zich af te schudden.”

Titelverdediger Liverpool verloor de laatste drie wedstrijden in de Premier League en staat inmiddels dertien punten achter koploper Manchester City. „De titel kunnen we wel vergeten, die kloof krijgen we niet meer dicht”, zei trainer Jürgen Klopp na de laatste nederlaag, zaterdag tegen Leicester City. Spits Mo Salah voelde zich geroepen maandag de fans toe te spreken via social media. „We gaan door een moeilijke periode, maar we zijn kampioenen en zullen vechten als kampioenen, tot het bittere einde.”

Het duel tussen Leipzig en Liverpool wordt dinsdag gespeeld in Boedapest, omdat de Engelse spelers vanwege de coronaregels Duitsland niet in mogen. Bij Leipzig ontbreekt spelmaker Emil Forsberg vanwege knieklachten. Nagelsmann neemt rechtsback Benjamin Henrichs wel mee. De Duitse international was er twee maanden uit met een knieblessure.

