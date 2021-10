Max Verstappen rijdt voor volle tribunes in Saudi-Arabië

Aanvankelijk was maar 40 procent van de kaarten in de verkoop gegaan voor de race op het circuit in de kuststad Jeddah, maar nu is 100 procent van de tickets beschikbaar, zo laten de organisatoren weten. De beslissing volgt op het versoepelen van de coronamaatregelen in Saudi-Arabië.

De eerste Grand Prix in het Arabische koninkrijk is de voorlaatste race van het seizoen. Een week later volgt de laatste race in Abu Dhabi. Max Verstappen en wereldkampioen Lewis Hamilton zijn in een spannende strijd om het kampioenschap verwikkeld.

