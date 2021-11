Nils van der Poel na toprace: ’Ik had nog wat sneller gekund’

Schaatsen

Onklopbare Suzanne Schulting wint na de 1500 meter ook de 500 meter in Debrecen

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Debrecen in Hongarije ook de 500 meter op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse nam in de voorlaatste ronde de leiding over en die stond ze niet meer af.