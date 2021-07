Reuters: twee positieve gevallen in Nederlandse tennis-equipe

Het was de bedoeling dat het Nederlandse tennisteam, met uitzondering van Rojer, dinsdagochtend (Japanse tijd) zou terugvliegen naar Nederland. Elise Tamaëla, nog de coach van de nu gestopte Kiki Bertens, meldde dat de hele ploeg op het punt stond om in het vliegtuig te stappen.

Voor de sportieve prestaties hebben deze positieve tests geen gevolgen meer. Demi Schuurs en Kiki Bertens werden maandag uitgeschakeld in het dubbelspel. Rojer en Wesley Koolhof konden niet in actie komen door de positieve test van Rojer. Vervolgens besloot de Nederlandse ploeg zich terug te trekken voor het mixed dubbel. Daarin had Koolhof in principe nog in actie kunnen komen met Bertens of Schuurs.

Omdat de Nederlanders zich na het uit de strijd nemen van Rojer hebben teruggetrokken uit het mixed dubbel, zou het kunnen zijn dat Reuters concludeert dat nog meer Nederlandse tennissers positief zijn getest. Maar als ze richting Nederland zijn gevlogen, lijkt dat nagenoeg onmogelijk want om te vliegen is een recente negatieve test nodig.

In totaal zijn zes bevestigde gevallen van afgevaardigden van TeamNL. Het gaat verder nog om skateboarder Candy Jacobs, roeier Finn Florijn, een onbekend gebleven staflid van de roeiploeg, roeitrainer Josy Verdonkschot en taekwondoka Reshmie Oogink.