Reuters zaait verwarring met bericht over besmette Nederlandse tennissers

Kans op dementie groter door veel koffie: adieu, naasten

Niet verbaasd zijn wanneer ik plots mama of papa tegen u zeg, of midden in de nacht al schommelend in de speeltuin word aangetroffen: een Australisch onderzoek heeft aangetoond dat de kans op dementie 53% groter wordt wanneer je zes of meer koppen koffie per dag drinkt.