Van Gaal hoopt dat Janssen geniet van huwelijksnacht en geeft Van Dijk na België vrijaf

„Door mijn assistent Danny Blind”, zo luidde het korte antwoord op de persconferentie. „Blind heeft hem vroeger een tijd geselecteerd en toen heeft Janssen heel veel gescoord. Doordat Malen nu geblesseerd is, is er plaats vrij voor een nieuwe spits. Dus ik ben ook zelf naar hem gaan kijken, toen scoorde hij toevallig 2-3 wedstrijden achter elkaar. Maar of hij hier een succes gaat worden, dat weet ik niet. Het wordt iedere keer weer afwachten of ze leveren.”

Ook werd Van Gaal gevraagd naar de bruiloft van Janssen, die daardoor de eerste wedstrijd tegen België mist. „Ik vind dat hij mag trouwen. Ik vind ook dat hij de huwelijksnacht mag doorbrengen met zijn nieuwe vrouw. Daarna moet hij op 7 juni naar ons komen.”

Wie dan het trainingskamp verlaat is Virgil van Dijk. De aanvoerder krijgt na de eerste wedstrijd tegen België vrijaf. „Hij heeft na zijn zware blessure een ontzettend lang seizoen gehad en van iedereen de meeste wedstrijden gespeeld. Nu vind ik dat hij de evaluatie tegen Duitsland móét meemaken. Dan speelt hij daarna tegen België, dan moet hij nog even blijven voor de evaluatie én dan mag hij met vakantie.”

„Verder is iedereen die aanwezig is fit. Degenen die er niet bij zijn, zijn allemaal vanwege legitieme reden afwezig. Ook Luuk de Jong, die zou ik wel geselecteerd hebben, maar hij heeft reden opgegeven waarvan ik denk: dat kan”, aldus Van Gaal.

Van Dijk en Martins Indi ontbreken

Het Nederlands elftal begint om 17.00 uur zonder Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi aan de eerste training voor de komende duels in de Nations League met België (3 juni in Brussel), Wales (8 juni in Cardiff), Polen (11 juni in Rotterdam) en opnieuw Wales (14 juni in Rotterdam). Beide verdedigers kwamen afgelopen weekeinde nog in actie voor hun club. Ze verschijnen niet op het trainingsveld in Zeist maar oefenen in de gym.

Van Dijk verloor zaterdag met Liverpool de finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-0). Bruno Martins Indi plaatste zich zondag met AZ voor Europees voetbal. De club uit Alkmaar won de thuiswedstrijd tegen Vitesse (6-1) van de finale van de play-offs.

De internationals van het Nederlands elftal verzamelden zich maandag voor 14.00 uur in Zeist. Vincent Janssen meldde zich nog niet bij Oranje. Hij gaat op 5 juni eerst trouwen. Bondscoach Louis van Gaal geeft voor de training nog een persconferentie. Die begint om 16.00 uur.

Courtois twijfelgeval

Doelman Thibaut Courtois ontbreekt mogelijk vrijdag bij de wedstrijd in de Nations League van België tegen het Nederlands elftal. De international, zaterdag nog de uitblinker bij Real Madrid in de finale van de Champions League tegen Liverpool, heeft last van zijn spieren. Mogelijk laat hij al de vier nog komende duels van de Belgen aan het einde van dit seizoen aan zich voorbij gaan.

De Belgische voetbalbond liet weten dat Courtois maandag nog wel naar het trainingskamp van de selectie komt, om medisch onderzoek te ondergaan. Na de gewonnen finale in Parijs gaf de keeper al aan dat hij vermoedelijk rust nodig heeft.