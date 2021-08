Vier keer goud op één dag voor TeamNL bij Paralympische Spelen

Plat legde de tijdrit over 24 kilometer op de Fuji International Speedway af in 37.28 minuten. Daarmee was hij in de klasse H4 een minuut sneller dan de Oostenrijker Thomas Frühwirth. De Duitser Alexander Gritsch pakte op 2.30 minuut het brons.

„We hebben nummer 2”, jubelde Plat na afloop. „Ik ben zo blij. Ik heb geen presentjes overgelaten vandaag. Het ging maximaal. Op naar morgen, dan is de laatste”, keek hij alweer vooruit naar de wegwedstrijd, zijn derde mogelijkheid op goud.

Mitch Valize Ⓒ REUTERS

Valize deed er in de klasse H5 38.12 minuten over en was daarmee overtuigend de snelste. Ook hij was een minuut sneller dan zijn beste concurrent, de Fransman Loïc Vergnaud. De Ier Gary O’Reilly won het brons. Tim de Vries bleef in dezelfde klasse H steken op een vijfde plaats. De 43-jarige handbiker moest 3.20 minuten toegeven op zijn landgenoot.

Bij Valize moest het besef nog even indalen dat hij paralympisch kampioen was. „Ongelofelijk”, zei hij. „De eerste keer Spelen en ik pak meteen goud op de tijdrit. Sinds dit jaar ben ik echt heer en meester op dit onderdeel.”

Daniel Abraham Gebru

Wielrenner Abraham pakt goud op tijdrit in Tokio

De Nederlandse wielrenner Daniël Abraham Gebru heeft pakte goud veroverd op de tijdrit. In de klasse C5 was de van oorsprong Eritrese wielrenner duidelijk de beste.

Abraham legde de 32 kilometer de Fuji International Speedway af in 42.46 minuten en was daarmee 32 seconden sneller dan Jegor Dementjev uit Oekraïne. Brons was op 50 seconden voor Alistair Donohoe uit Australië.

Abraham won op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 goud op de wegrit (C4-5). Toen profiteerde hij van een val van zijn concurrenten Dementjev en Donohoe die voor het goud sprintten en vlak voor de streep beiden ten val kwamen.

Vincent Ter Schure

Vincent Ter Schure pakte met piloot Timo Fransen zilver in de B-klasse. Het duo was mede door pech onderweg en een fietswissel alleen langzamer dan de Franse Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault. Tristan Bangma eindigde met piloot Patrick Bos als zesde. Zij gaven ruim 5 minuten toe op de Franse winnaars.

Marlène van Gansewinkel

Para-atletes Marlène van Gansewinkel en Kimberly Alkemade hebben bij de Paralympische Spelen in Tokio voor dubbel Nederlands succes gezorgd op de 200 meter.

Van Gansewinkel veroverde de titel in een tijd van 26,22 seconden. Alkemade was met een tijd van 26,80 goed voor de derde plaats.

Van Gansewinkel won eerder al brons bij het verspringen. Ze komt ook nog in actie op de 100 meter.

Chantalle Zijderveld

Zwemster Chantalle Zijderveld heeft haar vierde medaille veroverd bij de Paralympische Spelen in Tokio. De 20-jarige Zwijndrechtse behaalde dinsdag de bronzen plak op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 1.07,91. De Amerikaanse Mikaela Jenkins won in 1.07,52.

Eerder pakte Zijderveld in de Japanse hoofdstad goud op de 100 meter schoolslag en zilver op de 50 en de 100 meter vrije slag.

Jennette Jansen

Jennette Jansen, die aan haar zevende Spelen bezig is, pakte brons op de tijdrit in de H4/5-klasse. De 53-jarige Jansen veroverde eerder al acht medailles op de Paralympische Spelen in onder meer atletiek, rolstoelbasketbal en handbiken. Topfavoriete Chantal Haenen, die in juni wereldkampioene werd op dit onderdeel, greep met een vierde plaats net naast de medailles. Het goud ging naar de Amerikaanse Oksana Masters.