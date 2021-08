Mark van Bommel herovert met Wolfsburg koppositie na zege op Leipzig

Mark van Bommel heeft met Wolfsburg de koppositie heroverd in de Bundesliga. Ⓒ HH/ANP

VfL Wolfsburg heeft door de zege op RB Leipzig de koppositie in de Bundesliga weer overgenomen van Bayer Leverkusen. De ploeg van coach Mark van Bommel won in eigen huis met 1-0 van Leipzig, de nummer 2 van afgelopen seizoen, en is als enige ploeg in Duitsland na drie speelronden zonder puntenverlies.