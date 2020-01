Roda JC denkt aan De Kock als directeur

„Dat is enige weken geleden geweest. Tot nu toe is er nog geen vervolg aan gegeven”, aldus De Kock, die wel open staat voor een directeursfunctie in het voetbal. „Ik heb al langere tijd in mijn hoofd dat ik dit graag nog eens zou doen. Het voetbal blijft me toch trekken.”

Momenteel is supermarkteigenaar Herman Huirne interim-directeur van Roda JC. Huirne maakt deel uit van het groepje ondernemers, dat 79,98 procent van de aandelen van de vertrokken suikeroom Frits Schrouff heeft overgenomen. Het is de bedoeling dat Huirne op korte termijn een stapje terug doet.