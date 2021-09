Guus Hiddink stopt als trainer: ’Het is klaar’

Hiddink was nog actief als bondscoach/technisch directeur van Curaçao, maar kwam enige tijd niet in actie omdat hij besmet raakte met het coronavirus. In onderling overleg besloot hij vervolgens zijn nog lopende contract niet af te maken, te meer omdat de kwalificatie voor het WK niet was gehaald. „Ze beginnen nu aan een nieuwe strategie”, vertelde Hiddink. „Dat betekent dat ik ga stoppen.”

Verder benadrukte Hiddink ’geen Advocaatje’ te doen. Trainer Dick Advocaat verkondigde de voorbije jaren al meermaals te stoppen, maar keerde steeds terug. Ook na zijn emotionele afscheid bij Feyenoord dook hij deze zomer ineens op bij de nationale ploeg van Irak.

Rijke carrière

Gedurende zijn trainersloopbaan boekte hij de nodige successen. In 1988 won Hiddink met PSV de Europa Cup 1, de latere Champions League. Hij begon in Eindhoven in 1987, als opvolger van Hans Kraay. Afgezien van de Europese successen werd hij met PSV drie keer landskampioen en won drie keer de nationale beker.

Na Fenerbahçe en Valencia kwam Hiddink terecht bij het Nederlands elftal, waar hij van 1994 tot en met 1998 bondscoach was. Op het WK van 1998 in Frankrijk leidde hij Oranje naar de halve finale, waarin het na strafschoppen verloor van Brazilië.

Kort na het WK vertrok Hiddink naar Real Madrid, dat onder leiding van de Achterhoeker in Tokio de wereldbeker won. In maart 1999 werd hij ontslagen bij de Koninklijke.

In 2001 werd Hiddink bondscoach van Zuid-Korea, één van de twee gastlanden van het WK van 2002. Hij leverde met het land een ongekende prestatie, door de halve finale te halen. Daarin was Duitsland te sterk.

Daarna was Hiddink onder meer bondscoach van Rusland en Australië en keerde hij nog terug naar PSV, om via Chelsea in 2014 terug te keren bij Oranje. Dat werd geen succes en in de zomer van 2015 werd hij na tegenvallende resultaten ontslagen.