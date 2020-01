Video: Telstar-speler Shayne Pattynama maakt ’Van Basten-goal’

Pattynama legt aan voor zijn prachtige goal. Ⓒ SCREENSHOT VIDEO FOX SPORTS

ROTTERDAM - Het was even doodstil in de 15e minuut in het Van Donge & De Roo Stadion bij het duel Exclesior vs. Telstar. Buiten dan de meegereisde Telsatr-supporters, die hard konden juichen na een weergaloze treffer van ’hun’ speler Shayne Pattynama.