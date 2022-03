Botic van de Zandschulp stunt in Indian Wells

Het betekende de tweede zege op een speler uit de top-10 in de loopbaan van Van de Zandschulp. Vorig jaar won de nummer 47 van de wereld al eens van Andrey Rublev. Auger-Aliassime is de nummer negen van de wereld. Onlangs ontbrak hij nog in de door Nederland gewonnen Davis Cup-ontmoeting met Canada om zich optimaal voor te bereiden op Indian Wells en Miami.

Van de Zandschulp, die vorig jaar zijn enige eerdere ontmoeting verloor van Auger-Aliassime, speelde een geweldige wedstrijd. Op de belangrijke momenten kwam hij steeds op de proppen met zijn beste spel. In de eerste set gaf de geboren Wageninger een break uit handen, maar sloeg toe in de tiebreak.

Felix Auger-Aliassime haalt uit. Ⓒ AFP

In de tweede set maakte Van de Zandschulp een break ongedaan. Op 6-5 kreeg hij al drie wedstrijdpunten op de opslag van zijn opponent, maar uiteindelijk moest hij de tiebreak laten aan zijn tegenstander, maar in de derde set klaarde hij de klus wel.

Vooral het verdedigende werk van de Nederlander dreef Auger-Aliassime tot wanhoop. De 20-jarige Canadees stapelde fout op fout. Van de Zandschulp was geduldiger en plaatste zich voor de eerste keer in zijn loopbaan voor de derde ronde van een Masters 1000-toernooi. In de volgende ronde treft hij de Serviër Miomir Kecmanovic, die de ervaren Kroaat Marin Cilic vloerde.