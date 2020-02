Kirsten Wild bezorgt Nederland eerste goud bij WK baanwielrennen

Wild sprintte van kop af naar de winst. Eerder was ze in 2015 en 2018 de beste van de wereld op het niet-olympische nummer. Het was haar zevende wereldtitel op de baan in totaal. De Amerikaanse Jennifer Valente legde beslag op het zilver, brons was voor de Portugese Maria Martins.

Wild nam bij het ingaan van de voorlaatste ronde de kop. „Ik had bedacht dat ik vroeg op kop wilde komen en dan te proberen iets te temporiseren. Ik moest wat overhouden. Dat is net gelukt.”, vertelde ze, niet helemaal zeker of haar zwaardere versnelling de sleutel tot het nieuwe succes was geweest. „Het zou kunnen, maar je moet in de eerste plaats goede benen hebben natuurlijk.”

Die had Wild, zoals zo vaak. Ze was als een van de favorieten gestart. „Ja, dat geeft wel druk. Ik weet dat anderen mijn naam omcirkeld hebben, maar je went eraan.”