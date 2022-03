Gevecht Badr Hari gestaakt vanwege vechtpartijen in zaal

Al de hele avond hing er grimmige sfeer in de zaal. Aanhangers van beide vechters daagden elkaar continu uit en zongen over en weer naar elkaar. De fans van de Pool, waarvan velen hun shirt uit hadden getrokken, schreeuwden herhaaldelijk teksten over ’hooligans’. Wrzosek staat bekend als een groot fan van Legia Warschau. Die voetbalclub heeft nauwe banden met ADO Den Haag. Er vlogen op een gegeven moment zelfs stoelen door de lucht, waarna grote groepen mensen op de vlucht sloegen en de chaos nog groter werd.

Hari en Wrzosek kwamen elkaar vorig jaar september ook al tegen in Rotterdam tijdens Glory78. Hoewel de in Nederland beroemd en beruchte zwaargewicht zijn tegenstander twee ronden lang alle hoeken van de ring liet zien en hem tussendoor drie keer naar de grond werkte, moest hij alsnog op pijnlijke wijze een nederlaag slikken. Door een rake trap van zijn Poolse opponent tegen het hoofd verloor hij op knock-out.

De partij in België ging een stuk gelijker op. Wrzosek begon sowieso een stuk agressiever. Zoals hij in interviews al had gezegd, was het respect voor zijn oude idool volledig weg na de eerste partij. De Pool was direct gevaarlijk met rake trappen. Hari had vooral succes met snoeiharde stoten tegen het lichaam, zoals ook de vorige keer het geval was.

In de tweede ronde bleef Hari met zijn vuisten zoeken naar het lichaam van Wrzosek, in een poging om diens dekking te verlagen en vervolgens het hoofd te zoeken. Dat lukte. Het gezicht van de Pool werd steeds vaker geraakt en ook steeds roder. Toch bleef Wrzosek goed doorkomen met zijn trappen en in de laatste seconden deed hij Hari zelfs wankelen met een harde knie tegen het hoofd. De Amsterdammer was duidelijk aangeslagen en oogde niet helemaal fris meer. Door de onrust in de zaal ging de partij uiteindelijk echter niet meer verder.