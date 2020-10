KNVB brengt eerbetoon aan Italiaanse coronaslachtoffers en zorghelden

KNVB-voorzitter Just Spee en secretaris-generaal Gijs de Jong legden een bloemenkrans tijdens een bijeenkomst op het Cimitero Monumentale di Bergamo, waar ook de burgemeester van de Italiaanse stad, een delegatie van Atalanta én een delegatie van de Italiaanse voetbalbond bij aanwezig waren.

Aangrijpend

Spee vertelt op de website van de KNVB dat de bijeenkomst hem aangreep. „Ook in Nederland hebben we enorm veel te danken aan onze zorgmedewerkers. We moeten als land de besmettingscijfers omlaag zien te krijgen, al is het alleen al om onze verpleegkundigen, artsen en andere cruciale beroepen te ontzien.”

Tijdens de wedstrijd van woensdagavond is er ruimte gemaakt voor een duizendtal bijzondere toeschouwers. Daaronder zijn 243 burgemeesters van de zeer hard getroffen regio rond Bergamo. Zij vertegenwoordigen op symbolische wijze de bevolking van Lombardije, de regio die in Europa wellicht de hoogste prijs heeft betaald aan het begin van de pandemie.

Naast de burgemeesters nemen ook zorgmedewerkers plaats op de tribunes, om hen en hun collega’s te bedanken voor hun levensreddende inzet en de gebrachte offers.