Dramatische ontknoping voor HSV: weer geen Bundesliga

De ploeg van Rick van Drongelen en Timo Letschert is na 34 speelronden op de vierde plaats geëindigd. Dat is dezelfde klassering als vorig jaar en onvoldoende om nog voor een stapje hogerop in aanmerking te komen.

Pijnlijk

HSV verloor op de laatste speeldag thuis op pijnlijke wijze met 1-5 van middenmoter SV Sandhausen. Concurrent FC Heidenheim ging eveneens onderuit, met 3-0 bij kampioen Arminia Bielefeld. De nummer 3 van de eindstand, wat nu dus Heidenheim blijft, speelt tegen Werder Bremen (de nummer 16 van de Bundesliga) om een plaats op het hoogste niveau.

HSV moest vorig weekeinde de derde plaats afstaan aan Heidenheim omdat het in een onderling duel met 2-1 verloor. Daardoor had de club uit Hamburg, die in 2018 voor de eerste keer in de historie degradeerde uit de Bundesliga, de kansen op de derde plek tijdens de laatste competitieronde niet meer in eigen hand.

Pechvogel

Maar HSV verzuimde tegen Sandhausen te profiteren van de nederlaag van Heidenheim bij Arminia Bielefeld. Van Drongelen moest in de 36e minuut geblesseerd naar de kant. Hij was eerder in de wedstrijd de pechvogel, doordat hij met een eigen doelpunt de score onbedoeld opende. Letschert behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Met Bielefeld promoveert ook VfB Stuttgart als nummer 2 naar de Bundesliga.