Tchouaméni: Mbappé wilde weten of ik naar PSG zou gaan

Mbappé leek onlangs ook op weg naar Real, maar de snelle aanvaller koos alsnog voor een langer verblijft bij PSG. Dat leidde tot teleurstelling bij Real.

„Kylian besloot bij Paris Saint-Germain te blijven en hij wist al dat ik Monaco aan het einde van het seizoen zou verlaten”, zei Tchouaméni op een persconferentie, nadat hij was voorgesteld door Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. „Hij wilde weten of ik naar PSG zou gaan, maar ik vertelde hem dat Real Madrid mijn eerste keuze was. Hij begreep dat volledig, hij was erg blij voor mij.”

Tchouaméni, die een contract voor zes jaar ondertekende, stond ook in de belangstelling van onder meer Liverpool en Chelsea. „Toen Real Madrid zich meldde, twijfelde ik niet langer. Dit is de beste beslissing voor mij.”