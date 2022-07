Feyenoord werkt aan huren Oussama Idrissi van Sevilla

Idrissi is geen onbekende in Rotterdam. De in Bergen op Zoom geboren aanvaller zat eerder van 2011 tot en met 2015 bij de club. Eind 2015 maakte hij zijn debuut in de Eredivisie voor FC Groningen, dat de nu 26-jarige aanvaller in 2018 verkocht aan AZ.

Na een aantal sterke jaren in Noord-Holland klopte Sevilla aan. Uiteindelijk nam de veelvoudig winnaar van de UEFA Cup/Europea League Idrissi voor zo’n 12 miljoen over van AZ. In Sevilla kwam Idrissi nooit helemaal van de grond. In 2021 werd hij weinig succesvol verhuurd aan Ajax. Afgelopen seizoen verhuurde Sevilla de international van Marokko aan Cadiz.

WK

Idrissi wil graag met Marokko naar het WK. Vier goede maanden in De Kuip zouden hem wat dat betreft een flinke zet in de goede richting kunnen geven.

