Forse straf dreigt voor Ozan Kabak na spuugincident

Het incident werd tijdens de wedstrijd niet gezien door scheidsrechter Markus Schmidt, maar krijgt op basis van de camerabeelden toch een vervolg. De Duitse aanklager gaat de spuugpartij onderzoeken.

De 20-jarige Kabak heeft op sociale media inmiddels zijn excuses aangeboden. „Het was geen opzet zoals de beelden suggereren. Ik heb nog nooit zoiets gedaan en ik zal het ook nooit doen omdat het gewoon onsportief is. Dit was erg ongelukkig. In ieder geval mijn excuses aan Ludwig.”

De verdediger kreeg geen kaart voor zijn onsmakelijke actie, maar werd later alsnog van het veld gestuurd voor een andere overtreding.

Bij Schalke 04 is het onrustig. Vorige week ging de ploeg uit Gelsenkirchen met 8-0 onderuit tegen Bayern München en na het verlies van afgelopen zaterdag is trainer David Wagner al heel vroeg in het nieuwe seizoen ontslagen.