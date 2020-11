Analyse: Flaterfestival na vertrek Ronald Koeman

Valentijn Driessen

Vier kopstukken achter de groene tafel bij de KNVB zijn verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Nederlands elftal in de Nations League. Door wanbeleid rond de opvolging van Ronald Koeman door de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma en de commissarissen Jan Smit en Han Berger is Oranje de Final Four misgelopen. Een ’geintje’ dat de voetbalbond in deze financieel zo zware coronatijd minimaal 7,5 miljoen euro aan inkomsten scheelt.