FC Utrecht neemt huurling Bozdogan definitief over van Schalke

Callaghan interim-trainer Amerikaanse voetballers

19:35 uur B.J. Callaghan is voorlopig hoofdtrainer van de Amerikaanse voetballers. De assistent-coach neemt die rol over van Anthony Hudson, die die functie de voorbije maanden uitvoerde en bij de Amerikaanse voetbalbond vertrekt.

De Verenigde Staten stonden eind vorig jaar bij het WK in Qatar onder leiding van Gregg Berhalter. De voormalig Eredivisiespeler moest vertrekken nadat er onderzoek naar hem was gedaan voor huiselijk geweld. Halverwege maart werd hij daarvoor vrijgepleit. Het contract van Berhalter liep eind december af.

Op het WK verloren de Amerikanen in de achtste finales van Nederland. In juni leidt Callaghan de Verenigde Staten tijdens het finaletoernooi van de Nations League in de Concacaf, de federatie voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Amerikanen treffen Mexico in de halve finale. In de andere halve eindstrijd staan Canada en Panama tegenover elkaar.

De Amerikaanse bond meldt te blijven zoeken naar een permanente opvolger voor Berhalter.

Vormer blijft gedegradeerd Zulte Waregem trouw

19:13 uur Ruud Vormer blijft bij Zulte Waregem voetballen. De 35-jarige Nederlandse middenvelder verlengt zijn aflopende contract bij de dit seizoen uit de hoogste klasse gedegradeerde club met twee jaar. Dat meldt Vormer in een filmpje op het Twitteraccount van Zulte Waregem.

Vormer verruilde kort na de jaarwisseling Club Brugge voor Zulte Waregem. De oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord kwam bij Brugge, waarvoor hij sinds 2014 speelde, amper meer aan voetballen toe.

In februari liep Vormer een sleutelbeenbreuk op, waarna hij in april zijn rentree maakte. Vormer kwam vijf keer uit voor het Nederlands elftal.

Franse voetballers oefenen tegen EK-organisator Duitsland

18.26 uur: De Franse voetballers spelen over ruim drie maanden een oefenwedstrijd tegen Duitsland. De verliezend WK-finalist en komende organisator van het Europees kampioenschap nemen het op 12 september in Dortmund tegen elkaar op.

Frankrijk speelt vijf dagen eerder eerst een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Beide landen zijn ingedeeld in dezelfde groep als het Nederlands elftal, dat eind maart met 4-0 bij Frankrijk verloor. Frankrijk oefent 17 oktober in Lille ook nog tegen Schotland.

Duitsland is als gastland automatisch voor het EK van 2024 geplaatst en speelt tot die tijd alleen oefenwedstrijden.

Feyenoord neemt middenveldster Folkertsma over van Bordeaux

17.31 uur: Het vrouwenvoetbalteam van Feyenoord heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Sisca Folkertsma. De 26-jarige middenveldster komt over van Girondins Bordeaux. De Franse club nam de Friezin twee jaar geleden over van FC Twente.

„Feyenoord is van kleins af aan mijn favoriete club. Hierdoor is het voor mij speciaal dat ik hier een contract heb mogen tekenen”, aldus Folkertsma, die eind 2021 een zware knieblessure opliep en daardoor even niet meer voor Oranje uitkwam. Bondscoach Andries Jonker riep Folkertsma twee maanden geleden op voor de oefenwedstrijden tegen Duitsland en Polen.

Carapaz wint zware wedstrijd door Alpes-Maritimes

16.45 uur: Richard Carapaz heeft in Frankrijk de derde editie van de Mercan’Tour Classic gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education-EasyPost kwam na 169 kilometer alleen over de finish na een zware wedstrijd door de Alpes-Maritimes. De Oostenrijker Felix Gall eindigde als tweede op 12 seconden. Lennert Van Eetvelt uit België finishte op 38 seconden als derde.

Carapaz won in 2019 de Ronde van Italië. Hij stapte dit jaar over van Ineos Grenadiers naar EF Education-EasyPost. Hij is de opvolger van Jakob Fuglsang, de Deen die de wedstrijd vorig jaar op zijn naam schreef.

AZ laat vijf talenten naar A-selectie promoveren

16.28 uur: Wouter Goes, Mexx Meerdink, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Lewis Schouten maken volgend seizoen deel uit van de A-selectie van AZ. Ook Ernest Poku keert terug in de hoofdmacht van de nummer 4 van de Eredivisie. De vijf talenten wonnen afgelopen seizoen de prestigieuze Youth League met het hoogste jeugdelftal van hun club.

Goes, Meerdink en Poku hebben al hun debuut gemaakt in het eerste elftal. Owusu-Oduro en Schouten zaten op de bank bij een wedstrijd van het eerste elftal, maar zij mochten niet invallen.

„Het zal geen verrassing zijn dat Wouter Goes definitief naar de A-selectie gaat”, vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts. „Mexx Meerdink zal voor de meeste mensen ook geen verrassing zijn. Lewis Schouten heeft het afgelopen jaar heel goed gedaan bij Jong AZ en in de Youth League en Rome-Jayden Ouwusu-Oduro heeft bijna het hele seizoen getraind met het eerste elftal. Ook zij verdienen deze promotie en schuiven door naar de A-selectie.”

„Ernest Poku heeft al een periode bij de A-selectie gezeten”, vervolgt Huiberts. „Door omstandigheden hebben we hem een tijd ook weer bij Jong AZ laten spelen. We dachten dat dit zijn ontwikkeling ten goede zou komen. Hij heeft dat goed opgepakt. Poku heeft een geweldig Youth League-seizoen gespeeld en hij verdient het weer om volledig deel uit te maken van AZ 1.”

FC Utrecht neemt huurling Bozdogan definitief over van Schalke

16.16 uur: FC Utrecht neemt Can Bozdogan definitief over van Schalke 04. De 22-jarige Duitse middenvelder, die afgelopen seizoen al op huurbasis bij Utrecht speelde, ondertekent een contract tot de zomer van 2026.

Bozdogan kwam dit seizoen in de Eredivisie tot 24 wedstrijden waarin hij één keer scoorde. Van half februari tot half april stond hij met een blessure aan de kant.

„Het afgelopen jaar heeft Can laten zien van toegevoegde waarde te zijn en is hij een belangrijke schakel geworden binnen de ploeg”, zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht.

Schalke degradeerde afgelopen weekeinde uit de Bundesliga.

10.000 lopers in olympische fakkeltocht Parijs 2024

15.04 uur: De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs zet 10.000 fakkeldragers in voor de estafettetocht met de olympische vlam. Waar de vlam tijdens de openingsceremonie op 26 juli 2024 in Parijs zal worden ontstoken, is nog niet bekend. Voorzitter Tony Estanguet van het organisatiecomité ontkende dinsdag dat het vuur zal ontbranden op de Eiffeltoren. „Die is niet gekozen als locatie voor het ontsteken van het vuur.”

De vlam wordt met een traditionele ceremonie aangestoken in het Griekse Olympia en dan per driemaster gevaren naar Marseille. Vanaf de Zuid-Franse havenstad begint op 8 mei de fakkeltocht door zestig Franse departementen. Er zullen afwisselend groepjes en individuele dragers een stukje met de fakkel lopen. Elke fakkeldrager zal ongeveer 200 meter lopen. Er zijn departementen die weigerden deel te nemen, omdat ze de kosten (180.000 euro) van de fakkeltocht te hoog vonden.

Wie de eer zal krijgen om als laatste loper de vlam te dragen, wordt tot het allerlaatste moment geheim gehouden. Als zogenoemde ’kapiteins’ van de fakkeltocht duidde het organisatiecomité vier Franse atleten aan: zwemkampioenen Laure en Florent Manaudou, en para-atleten Dimitri Pavadé en Mona Francis.

Het precieze parcours wordt op 23 juni gepresenteerd. Een meereizende „beschermende bubbel” van agenten, gendarmes en lokale veiligheidsdiensten moet de vlam beschermen tijdens de lange tocht door Frankrijk.

Twente-speelster Giesen beëindigt carrière dag na gewonnen finale

14.34 uur: FC Twente-speelster Suzanne Giesen stopt met voetballen. De 29-jarige middenvelder, maandag nog goed voor twee doelpunten in de gewonnen finale om de Eredivisie Cup tegen Ajax (4-3), heeft dit besloten na drie landstitels met de club uit Enschede. Giesen kwam in 2018 over van Wellington United en wisselde afgelopen seizoen basisplekken en invalbeurten met elkaar af.

FC Twente maakt ook bekend afscheid te nemen van Lois Niënhuis, Suzanne Giesen en Inge Tijink. Hun contracten worden niet verlengd.

Nieuwe verbintenis voor Wilms bij VfL Wolfsburg

12.01 uur: Lynn Wilms heeft haar contract bij Champions League-finalist VfL Wolfsburg verlengd tot de zomer van 2025. De 22-jarige voormalig verdedigster van FC Twente is bezig aan haar tweede seizoen in Duitsland, waar ze vorig jaar de landstitel pakte. Ook won Wilms twee keer de Duitse beker.

„Ik heb het naar mijn zin bij Wolfsburg en het voelt erg goed om hier langer te blijven”, meent Wilms. „Wolfsburg is een grote club met topspeelsters, die mij enorm motiveren en beter maken.” Wilms staat zaterdag, samen met landgenoten Jill Roord en Dominique Janssen, in Eindhoven in de Champions League-finale tegenover FC Barcelona.

Bleeker nieuwe directeur van FC Emmen

11.58 uur: FC Emmen wil zich met Rinse Bleeker als algemeen directeur ontwikkelen tot een stabiele club in de Eredivisie. De nummer 16 van het afgelopen seizoen - de Drenten moeten zich via de nacompetitie nog verzekeren van lijfsbehoud - heeft met Bleeker per 1 juli een nieuwe topman. Voorzitter Ronald Lubbers is vanwege gezondheidsproblemen voorlopig afwezig bij Emmen.

„In onze zoektocht naar een algemeen directeur hebben we ons gericht op een verbinder met veel bestuurlijke ervaring en affiniteit met (top)sport”, laat bestuurslid Herman Harms weten. „Wij zijn ervan overtuigd dat we met Rinse deze combinatie hebben gevonden. Daarnaast heeft hij in onze gesprekken getoond te beschikken over dezelfde noordelijke nuchterheid die perfect bij ons past.” Bleeker was de laatste jaren algemeen directeur bij Sportstad Heerenveen.

FC Emmen speelt woensdag de eerste wedstrijd in de halve finale van de nacompetitie tegen NAC Breda. De winnaar plaatst zich voor de finale waarin VVV-Venlo of Almere City FC de tegenstander is.

Debuterende bondscoach Koslowski verliest met Nederlandse volleyballers

11.42 uur: De volleybalsters hebben in het Japanse Nagoya het eerste duel in de Nations League met 3-1 (25-21 25-22 20-25 25-22) verloren van Duitsland. Voor de debuterende Oranje-bondscoach Felix Koslowski was het daardoor een pijnlijk weerzien met zijn oude ploeg en vaderland.

Oranje staat op de wereldranglijst een plek hoger dan de Duitsers. Grote delen van de wedstrijd gingen dan ook gelijk op. De ploeg van de begin dit jaar aangestelde Koslowski stond in de eerste set vaak voor, maar moest de laatste vijf punten aan Duitsland laten. De 39-jarige Koslowski was tussen 2015 en 2021 bondscoach van de Duitse vrouwen.

In de tweede set waren de verschillen wederom klein, maar had Oranje meer moeite om weer op gelijke hoogte te komen. In de derde set vocht Nederland met succes voor zijn laatste kans. Duitsland benutte in set vier het tweede wedstrijdpunt.

Later in de week spelen de volleybalsters ook nog tegen Brazilië (1 juni), de Dominicaanse Republiek (2 juni) en China (3 juni). Later in juni volgen nog speelweken in Hongkong en Bangkok.