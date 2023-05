Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nieuwe verbintenis voor Wilms bij VfL Wolfsburg

12.01 uur: Lynn Wilms heeft haar contract bij Champions League-finalist VfL Wolfsburg verlengd tot de zomer van 2025. De 22-jarige voormalig verdedigster van FC Twente is bezig aan haar tweede seizoen in Duitsland, waar ze vorig jaar de landstitel pakte. Ook won Wilms twee keer de Duitse beker.

„Ik heb het naar mijn zin bij Wolfsburg en het voelt erg goed om hier langer te blijven”, meent Wilms. „Wolfsburg is een grote club met topspeelsters, die mij enorm motiveren en beter maken.” Wilms staat zaterdag, samen met landgenoten Jill Roord en Dominique Janssen, in Eindhoven in de Champions League-finale tegenover FC Barcelona.

Bleeker nieuwe directeur van FC Emmen

11.58 uur: FC Emmen wil zich met Rinse Bleeker als algemeen directeur ontwikkelen tot een stabiele club in de Eredivisie. De nummer 16 van het afgelopen seizoen - de Drenten moeten zich via de nacompetitie nog verzekeren van lijfsbehoud - heeft met Bleeker per 1 juli een nieuwe topman. Voorzitter Ronald Lubbers is vanwege gezondheidsproblemen voorlopig afwezig bij Emmen.

„In onze zoektocht naar een algemeen directeur hebben we ons gericht op een verbinder met veel bestuurlijke ervaring en affiniteit met (top)sport”, laat bestuurslid Herman Harms weten. „Wij zijn ervan overtuigd dat we met Rinse deze combinatie hebben gevonden. Daarnaast heeft hij in onze gesprekken getoond te beschikken over dezelfde noordelijke nuchterheid die perfect bij ons past.” Bleeker was de laatste jaren algemeen directeur bij Sportstad Heerenveen.

FC Emmen speelt woensdag de eerste wedstrijd in de halve finale van de nacompetitie tegen NAC Breda. De winnaar plaatst zich voor de finale waarin VVV-Venlo of Almere City FC de tegenstander is.

Debuterende bondscoach Koslowski verliest met Nederlandse volleyballers

11.42 uur: De volleybalsters hebben in het Japanse Nagoya het eerste duel in de Nations League met 3-1 (25-21 25-22 20-25 25-22) verloren van Duitsland. Voor de debuterende Oranje-bondscoach Felix Koslowski was het daardoor een pijnlijk weerzien met zijn oude ploeg en vaderland.

Oranje staat op de wereldranglijst een plek hoger dan de Duitsers. Grote delen van de wedstrijd gingen dan ook gelijk op. De ploeg van de begin dit jaar aangestelde Koslowski stond in de eerste set vaak voor, maar moest de laatste vijf punten aan Duitsland laten. De 39-jarige Koslowski was tussen 2015 en 2021 bondscoach van de Duitse vrouwen.

In de tweede set waren de verschillen wederom klein, maar had Oranje meer moeite om weer op gelijke hoogte te komen. In de derde set vocht Nederland met succes voor zijn laatste kans. Duitsland benutte in set vier het tweede wedstrijdpunt.

Later in de week spelen de volleybalsters ook nog tegen Brazilië (1 juni), de Dominicaanse Republiek (2 juni) en China (3 juni). Later in juni volgen nog speelweken in Hongkong en Bangkok.