Arsenal-trainer Arteta: ’City-uit beslist de competitie niet’

Arsenal-trainer Mikel Arteta denkt niet dat daar de beslissing in de titelstrijd al gaat vallen. „Natuurlijk is het duel met Manchester City heel belangrijk, maar we krijgen daarna nog vijf heel moeilijke wedstrijden. Gaat die wedstrijd de competitie beslissen? Mijn antwoord daarop is nee”, aldus Arteta, die met Arsenal lang op weg leek naar de eerste landstitel sinds 2004, maar uit de laatste drie duels pakten de Londenaren slechts 3 punten.

„We wisten vanaf het begin dat Manchester City en Liverpool de te kloppen ploegen waren”, zei Arteta. „Voor wat zij de afgelopen zes of zeven jaar hebben gepresteerd, verdienen ze alle lof. We wilden het gat zo ver als mogelijk dichten en nu staan we oog in oog met elkaar.”

Bekijk ook: Arsenal verliest weer punten ondanks knotsgekke comeback in slotfase

Arsenal verloor de laatste zeven ontmoetingen met Manchester City in alle competities en heeft in de Premier League sinds 2015 niet meer gewonnen bij Manchester City. Arteta haalt hoop uit de reacties van zijn spelers na het gelijkspel van vrijdag tegen Southampton. „Mijn spelers verdedigen elkaar. We willen heel graag en gaan het morgenavond opnieuw laten zien. Het moet allemaal perfect zijn, want dat is wat er in deze fase van het seizoen wordt geëist.”

Arsenal in topper tegen Manchester City nog zonder Saliba

Arsenal kan woensdag in de topper tegen Manchester City niet beschikken over William Saliba. De verdediger is nog steeds niet hersteld van zijn rugblessure, zei trainer Mikel Arteta dinsdag op een persconferentie.

„We zien voorlopig helaas geen verbetering”, aldus Arteta. „Ook de volgende wedstrijd komt waarschijnlijk te vroeg. We moeten het van week tot week bekijken.”

Saliba raakte in maart geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Sporting Portugal in de achtste finales van de Europa League. De 22-jarige Fransman is dit seizoen een vaste waarde bij Arsenal. In de competitie deed hij 27 wedstrijden mee, elke keer als basisspeler.

Arsenal staat, met nog zes wedstrijden te gaan, aan kop in de Premier League met 75 punten. Manchester City volgt met 70 punten. De regerend kampioen speelde wel twee duels minder.