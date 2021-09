Baanlegende Sir Chris Hoy kampt met pikant probleem

Via sociale media deelde Hoy een foto van een opgezwollen enkel. ,,Dit gebeurde er toen ik enkele jaren geleden in mijn voet werd gestoken. Ik laat het aan jullie fantasie over om te bedenken hoe het er nu uitziet...”, grapt de Schotse baanwielrenner, die nadat hij 2013 stopte als topsporter zich ging focussen op de autosport en in 2016 zijn debuut maakte in de 24 Uur van Le Mans.

Hoy nam deel aan vier Olympische Spelen. In 2000 (Sydney) moest hij het doen met een zilveren medaille (ploegsprint). Tijdens de Spelen van Athene 2004 (kilometer), Peking 2008 (keirin, ploegsprint en sprint) en Londen 2012 (keirin en ploegsprint) was hij goed voor zes keer goud.