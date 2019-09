CL-debuut De Roon en Hateboer eindigt in nachtmerrie

De Italianen begonnen aan de wedstrijd met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis. De Nederlanders keken in Kroatië al snel tegen een achterstand aan. Marin Leovac schoot na tien minuten de openingstreffer tegen de touwen.

Hans Hateboer met een flinke nederlaag slikken bij zij Champions League-debuut. Ⓒ AFP

Een slordige 20 minuten later verdubbelde de thuisploeg de voorsprong dankzij een treffer van Masliv Orsic. Nog voor rust maakte Orsic de avond van De Roon en Hateboer nog erger dan die al was door de 3-0 op het scorebord te zetten. In de tweede helft maakte Orsic zijn hattrick én de nachtmerrie van Atalanta compleet: 4-0.

Manchester City

In dezelfde poule deed City goede zaken op bezoek bij Shakhtar Donetsk, dat voor het derde jaar op een rij in de groepsfase is gekoppeld aan The Citizens.

Manchester City had geen kind aan de kampioen van Oekraïne. Ⓒ AFP

Voor het rustsignaal stonden de bezoekers al met 0-2 voor. Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan waren verantwoordelijk voor de Engelse treffers.

Na rust voerde de thuisploeg de druk op, maar was er geen doorkomen aan voor Shakhtar. In de omschakeling werd Manchester City een paar keer gevaarlijk en een kwartier voor tijd was het raak. Gabriel Jesus scoorde de 0-3.