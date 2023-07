Max Verstappen baalt van tweede startplek: ’Worstel al hele weekeinde’

De WK-leider moest Lewis Hamilton voor zich dulden op de Hungaroring. „Ik worstel het hele weekeinde al om een goede balans te vinden”, aldus Verstappen. „Elke sessie gaat het op en neer. Daardoor heb ik niet echt het vertrouwen om de bochten aan te vallen. We staan nog steeds tweede, maar met de auto die we normaal gezien hebben zouden we eerste moeten staan. Vooralsnog zitten we er dit weekeinde niet bovenop.”

Red Bull bracht de nodige updates mee naar Boedapest, maar volgens Verstappen ligt het daar niet aan. „De updates werken, maar we hebben het qua afstelling niet voor elkaar”, stelt de Nederlander, wiens racesimulatie op vrijdag er overigens wel goed uitzag.