Premium Het beste van De Telegraaf

Aspinall over Nederlander in Ahoy: ’He struggled’ Oranjekoorts Michael van Gerwen ‘Heb hem nog nóóit zo gezien’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Een enorm teleurgestelde Michael van Gerwen feliciteert Nathan Aspinall. Ⓒ ANP/HH

Oei. Dat was het gevoel bij 11.000 verbouwereerde Oranjefans in Ahoy, toen Michael van Gerwen binnen één ronde zijn grootst denkbare kwelling te verwerken kreeg tegen Nathan Aspinall: 6-5. Ruim twintig minuten na de kippenvelentree op zíjn Premier League-avond, zat ‘Mighty Mike’ weer in de auto terug naar huis. Eén ding is zeker: hij heeft brandstof voor het hele jaar getankt.