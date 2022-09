Fortuna bij debuut Velazquez ondanks ondertal laat langs Excelsior

De langs de lijn zeer actieve Velázquez zag zijn ploeg voor rust het overwicht pakken en enkele kansen noteren, maar het duel was in de eerste helft toch vooral erg matig te noemen. Aanvalsleider Burak Yilmaz was driftig op zoek naar een treffer en werd ook enkele keren gevaarlijk, maar echt aan het wankelen kwam Stijn van Gassel bepaald niet.

Fortuna juicht na de 1-0 van Vita. Ⓒ Pro Shots

Ook na rust bleef het aanmodderen troef, wat niet in de laatste plaats werd verzoorzaakt door Excelsior dat een punt meer dan prima leek te vinden.

De Kralingers leken zelfs aanspraak te maken op meer, toen Mats Seuntjens met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. De punten bleven echter in Sittard, doordat Vita kort voor tijd dan toch de trekker overhaalde. Yilmaz miste eerst een eigenlijk niet te missen kans, maar zijn Franse ploeggenoot bezorgde zijn nieuwe coach dan toch een droomdebuut.