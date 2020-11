Finale WK darts op 3 januari, PDC hoopt op publiek

Het WK gaat op 15 december van start en loopt dan tot en met 23 december. Het toernooi wordt vervolgens op 27 december hervat en op 3 januari valt de beslissing.

„Hoewel 2020 in veel opzichten een onzeker en ongekend jaar is geweest, is het voor iedereen die bij onze sport betrokken is fantastisch om het WK aan de horizon te zien gloren”, zei PDC-voorzitter Barry Hearn.

Enorme opsteker

„De aankondiging van maandag betekent dat we onze gesprekken met de relevante instanties kunnen intensiveren om hopelijk voor het eerst sinds maart een toernooi met publiek te kunnen organiseren, wat een enorme opsteker zou zijn voor zoveel mensen voor wie dit evenement het hoogtepunt van het jaar is.”

Maandag werd bekend dat vanaf 2 december in Engeland in sommige regio’s tot wel 4000 toeschouwers worden toegelaten tot sportevenementen.