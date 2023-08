Nyck de Vries maakt volgende week ’rentree’ in Assen

De Vries kijkt uit naar het race-evenement op het TT Circuit Assen. „Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien.” Hij geeft zowel op zaterdag 12 als zondag 13 augustus een demonstratie in een Formule 2-auto van de Nederlandse renstal MP Motorsport.

In juli van dit jaar moest De Vries per direct weg bij AlphaTauri. De 28-jarige Nederlander was bezig aan zijn eerste F1-seizoen als vaste rijder bij het zusterteam van Red Bull Racing. In tien races wist hij geen punten te pakken.

Inmiddels wordt De Vries in verband wordt gebracht met diverse Formule E-teams en met een mogelijke terugkeer in het langeafstandsracen.