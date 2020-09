Live Tour: Renners onderweg van Gap naar Privas

Volg de vijfde etappe van Gap naar Privas hier live

De streep voor de tussensprint is getrokken na 47 kilometer in L’Épine. Het gaat vrijwel de hele dag heuvelafwaarts met tussendoor twee hellinkjes van de vierde categorie. De verwachting is dat het weer een dag voor de sprinters gaat worden. In de slotkilometer gaat het weliswaar nog even lichtjes omhoog, de laatste 800 meter zijn vlak.

De vraag is dan wie de snelle Australiër Caleb Ewan gaat afhouden van zijn tweede ritzege. De finish wordt verwacht tegen half zes.

Voorspelling Boogerd

Michael Boogerd denkt dat het profiel van etappe 5 in de Tour de France voor Wout van Aert, mits hij mag van zijn ploeg Team Jumbo-Visma, ideaal is. „Dan is hij de te kloppen man. Al heeft hij dinsdag bij de eerste aankomst bergop keihard gewerkt voor ritwinnaar Primoz Roglic en is het maar de vraag of hij energie over heeft om nu weer in de finale het maximale te geven. ”

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Julian Alaphilippe start ook deze rit in de gele trui. Wel verloor hij tien seconden op Primoz Roglic, die dinsdag op fraaie wijze het teamwerk van Jumbo-Visma wist af te maken. De Sloveen staat inmiddels derde in het klassement, op nog maar 7 seconden van de Fransman af. Tom Dumoulin is de beste Nederlander, op een 7e plaats en 17 seconden van Alaphilippe.

De vijfde etappe gaat van Gap naar Privas. Aan het eind van een glooiende rit van 183 kilometer hebben ’de punchers’ het vermoedelijk voor het zeggen op de vals plat oplopende aankomst.

Profiel etappe 5

De laatste keren dat de Ronde van Frankrijk er aankwam, vierden vroege vluchters Matteo Trentin (2019) en Rubén Plaza (2015) feest. Ondanks dat, denkt Telegraaf-columnist Boogerd dat het een finale voor de heuvelexperts met sprintkwaliteiten gaat zijn. „De finale loopt wat omhoog, en dan moet je denken aan een Julian Alaphilippe, Sagan, Colbrelli, Van Avermaet en Van Aert.”

En dus, als ’knecht’ Van Aert groen licht krijgt, is hij favoriet volgens de voormalig Rabobank-renner. „Op dit soort aankomsten is hij normaal gesproken de te kloppen man. Vorig jaar sprintte hij zelfs de wereldtop eruit. Deze finish is lastiger en dus nog beter voor hem.”

Bekijk hier de tussenstanden in de diverse klassementen van de Ronde van Frankrijk.