’Wout van Aert is normaal gesproken de te kloppen man’

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

GAP - Michael Boogerd denkt dat het profiel van etappe 5 in de Tour de France voor Wout van Aert, mits hij mag van zijn ploeg Team Jumbo-Visma, ideaal is. „Dan is hij de te kloppen man. Al heeft hij dinsdag bij de eerste aankomst bergop keihard gewerkt voor ritwinnaar Primoz Roglic en is het maar de vraag of hij energie over heeft om nu weer in de finale het maximale te geven. ”