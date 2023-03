Moeizame zege PSV op bezoek bij RKC Waalwijk

Xavi Simons keerde bij PSV terug in de basiself, nadat hij in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen ADO Den Haag rust had gekregen. In vergelijking met die wedstrijd ontbrak Guus Til, die tegen ADO een enkelblessure had opgelopen. Ook Mauro Junior, die vrijdag de training voortijdig had moeten afbreken, was niet beschikbaar voor trainer Ruud van Nistelrooy.

Simons was de gebeten hond in Waalwijk. De talentvolle PSV-middenvelder werd voortdurend uitgefloten en kreeg heel wat overtredingen te verduren. De achtergrond was zijn aandeel in de penalty waaruit PSV bij de wedstrijd in Eindhoven tussen beide teams in de zesde minuut van de blessuretijd de winnende goal maakte.

Oosting

Het sterke weerwerk dat RKC toen gaf, vormde al een indicatie voor het vervolg van het seizoen. De Brabanders doen het prima onder leiding van de gewilde trainer Joseph Oosting, die eerder al Vitesse en FC Groningen afwimpelde en ook bij FC Twente weer op een lijstje voorkomt. Met een achtste plaats presteren de Waalwijkers boven verwachting.

Bakayoko opent de score. Ⓒ Pro Shots

PSV kent een seizoen met ups en downs maar is de afgelopen weken aan een wat stabielere serie bezig met vijf Eredivisieduels op rij zonder nederlaag. Buitenshuis zijn de rapportcijfers al een tijdje wat minder. De laatste uitzege in de Eredivisie dateert van november, toen Ajax in de Johan Cruijff ArenA werd verslagen.

Eenvoudig op de been

Hoewel RKC vroeg in de wedstrijd via Juriën Gaari een grote kans kreeg om de score te openen bleef PSV voor rust eenvoudig op de been in Waalwijk. Tien minuten voor rust opende Johan Bakayoko de score. De jonge Belg wordt steeds belangrijker voor PSV en heeft in de afgelopen vijf duels (competitie en beker) voor vier goals en twee assists getekend.

De marge bij rust had groter kunnen zijn voor PSV, dat onder meer via Simons de lat trof en Etiënne Vaessen met enig kunst- en vliegwerk een aantal ballen uit zijn doel zag halen. Zo redde de doelman sterk op een harde vrije trap van Patrick van Aanholt en kon ook de rebound van Fabio Silva verijdeld worden.

Kansen op 1-1

RKC kwam na rust overtuigend uit de kleedkamer en kreeg goede kansen op de gelijkmaker via Thierry Lutonda en Michiel Kramer. Vroeg in de tweede helft viel Luuk de Jong uit met een enkelblessure. Zijn vervanger was Anwar El Ghazi, die tegen ADO Den Haag als invaller al zijn rentree had gemaakt na een wekenlange afwezigheid vanwege de spierblessure, die hij had opgelopen tegen Feyenoord. De eerste actie van El Ghazi was een schot op de lat.

Luuk de Jong blaast de aftocht. Ⓒ Pro Shots

RKC drong steeds meer aan voor de gelijkmaker, zo schoot ex-PSV’er Florian Jozefzoon in kansrijke positie hoog over, en waren er enkele gevaarlijke schoten, waarop Joël Drommel goed anticipeerde. De Bussummer verving de geblesseerde Walter Benitez en deed dit naar behoren. Drommel hield in de vijfde wedstrijd dit hij dit seizoen keepte voor PSV de nul en bracht daarmee de drie punten over de meet.