Diego Costa aangeklaagd wegens belastingfraude

De spits van Atlético Madrid, geboren in Brazilië, zou in 2014 hebben verzuimd om inkomstenbelasting te betalen over zijn beeldrechten.

Diego Costa wordt ervan verdacht dat hij bewust een bedrag van zo’n 1,4 miljoen euro niet heeft opgegeven. Hij kwam ten tijde van de mogelijke fraude uit voor Chelsea.

De 30-jarige Diego Costa heeft Jorge Mendes als zaakwaarnemer en de Portugees behartigt ook de belangen van Cristiano Ronaldo en José Mourinho. Dat tweetal zou in het verleden opbrengsten uit beeldrechten op de Maagdeneilanden hebben gestald.