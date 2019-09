Löw: ’We staan onder druk’

„We zullen wat moeten laten zien na de nederlaag van vrijdag tegen Nederland”, verwees bondscoach Joachim Löw naar de pijnlijke nederlaag in Hamburg (2-4).

Het verlies is flink aangekomen bij de viervoudig wereldkampioen. Na een mislukt WK leek Duitsland met een verjongde ploeg weer op de weg terug, na drie overwinningen op rij in het kwalificatietoernooi voor het EK. Maar van het positivisme is weinig meer overgebleven na het mislukte optreden tegen het Nederlands elftal. Het vertrouwen in de verdedigers Jonathan Tah, Niklas Süle en Matthias Ginter is zo gedaald dat de roep voor een terugkeer van de bedankte Mats Hummels steeds luider is gaan klinken.

Hoofd erbij

Löw probeert de rust te bewaren. De bondscoach peinst er voorlopig niet over om ervaren spelers als Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng weer op te roepen voor de nationale ploeg. „Over hen is toch wel voldoende gezegd”, zei hij. „We staan weer onder druk maar moeten ons hoofd erbij houden”, zei Marco Reus. „Als we van Noord-Ierland winnen, staan we er weer goed voor richting het EK.”

Zelfs bij een nederlaag tegen Noord-Ierland kan Duitsland nog steeds bij de beste twee ploegen van de poule eindigen. Wel heeft ’Die Mannschaft’ na het verlies tegen Oranje niet meer in eigen hand of het eerste wordt. Want het Nederlands elftal heeft een beter doelsaldo overgehouden aan beide duels met de Duitsers. De winnaar van de kwalificatiegroep ontloopt waarschijnlijk de beste landenploegen van Europa tijdens de groepsfase van het EK.

Duitsland mist in Belfast Nico Schulz, die een voetblessure heeft overgehouden aan het duel met Nederland. Leroy Sané, Julian Draxler en Leon Goretzka ontbraken ook al tegen Oranje. Noord-Ierland is na vier kwalificatieduels nog zonder puntenverlies. Na vier overwinningen op Wit-Rusland en Estland wacht de verrassende koploper een loodzware tweede helft van het kwalificatietoernooi met dubbele ontmoetingen tegen Duitsland en Nederland.